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(Görüntülü Haber) Koray Avcı'dan muhteşem konser

HABER-KAMERA Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU KOCAELİ (DHA)KOCAELİ Fuarı'nın yaz etkinliklerinde sahne alan Koray Avcı şarkılarıyla binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı

24 Ağustos 2017 15:20

HABER-KAMERA Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU KOCAELİ (DHA)KOCAELİ Fuarı\'nın yaz etkinliklerinde sahne alan Koray Avcı şarkılarıyla binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı. Koray Avcı\'nın şarkılarına binlerce kişilik koro eşlik etti. Dün akşam, Kocaeli Fuarı\'nın yaz etkinlikleri kapsamında Koray Avcı, Güneş Sahnesi\'nde konser verdi. Koray Avcı albümlerindeki şarkıları ve sevilen şarkıları seslendirdi. Binlerce kişi konsere katılırken, Koray Avcı\'nın duygusal şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Koray Avcı şarkılarını seslendirirken, konser alanını dolduranların cep telefonlarının ışıklarını yakmasıyla görsel şölen oluştu. Koray Avcı şarkılarıyla konsere katılanlara güzel bir gece yaşattı.

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