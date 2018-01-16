(Görüntülü Haber) Köpekten kaçan kedi ölümden döndü

Yaşar ANTER BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki iskelede gezinirken \'Şımarık\' isimli köpekten kaçan \'Köpük\' adlı kedi denize düştü. Suya düşen kediyi, gemiciler kurtardı. Bitez Mahallesi\'ndeki balıkçı barınağı iskelesinde, \'Şımarık\' isimli köpekten kaçmaya çalışan \'Köpük\' adlı kedi denize düştü. Balıkçılar, sahiplendikleri kedinin suya düştüğünü görünce seferber oldu. Sudan iskelenin alt bölümündeki tahtaların üstüne çıkabilen kediyi, balıkçı Ali Demir eliyle tutup alarak, kurtardı. Korkan kedi, üşümesin diye kurulandı. Yine balıkçıların baktığı Şımarık isimli köpek ise kedi Köpük\'ten uzaklaştırıldı.