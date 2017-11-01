T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Köpek dövüştürenlere operasyon

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları öne sürülen 20 şüpheliye 2 bin 700 lira para cezası kesildi

01 Kasım 2017 02:28

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları öne sürülen 20 şüpheliye 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz Köyü\'nde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan 200 araçla katılım sağlandığı ve bahis karşılığında köpek dövüştürüldüğü bilgisi alındı. Hazırlık yapan jandarma, Üçgöz köyü çevresinde önlem aldı. Köy çevresini ablukaya alınmasının ardından jandarma ekiplerince köy meydanında bahis karşılığı köpek dövüştürenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiye 2 bin 700 lira cezası kesilirken bahis karşılığı dövüştürülen 10 köpek ise Adıyaman\'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilen köpekler sahiplerine teslim edilirken, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan gelen 200 araç ise jandarma trafik tarafından yapılan kontrollerde ise bazı araçlar trafikten men edilirken bazı araç sürücülerine ise ceza uygulandı.

\'KÖPEKLERİN DÖVÜŞ ANI GÖRÜNTÜLENDİ\'

Köpeklerin dövüştükleri vahşet görüntülerin, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği de ortaya çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaAdıyaman DHAADIYAMAN BesniBesniJandarma KomutanlığıKöyü Adıyaman DiyarbakırMalatyaHazırlıkKöyOperasyondaAdıyamanDoğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüTedaviAdıyaman DiyarbakırDÖVÜŞ ANI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24