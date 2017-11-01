(Görüntülü Haber) Köpek dövüştürenlere operasyon

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları öne sürülen 20 şüpheliye 2 bin 700 lira para cezası kesildi.



Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz Köyü\'nde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan 200 araçla katılım sağlandığı ve bahis karşılığında köpek dövüştürüldüğü bilgisi alındı. Hazırlık yapan jandarma, Üçgöz köyü çevresinde önlem aldı. Köy çevresini ablukaya alınmasının ardından jandarma ekiplerince köy meydanında bahis karşılığı köpek dövüştürenlere yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiye 2 bin 700 lira cezası kesilirken bahis karşılığı dövüştürülen 10 köpek ise Adıyaman\'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilen köpekler sahiplerine teslim edilirken, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan gelen 200 araç ise jandarma trafik tarafından yapılan kontrollerde ise bazı araçlar trafikten men edilirken bazı araç sürücülerine ise ceza uygulandı.



\'KÖPEKLERİN DÖVÜŞ ANI GÖRÜNTÜLENDİ\'



Köpeklerin dövüştükleri vahşet görüntülerin, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği de ortaya çıktı.