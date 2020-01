(Görüntülü Haber) Kopan elektrik teli mahallenin tepkisine yol açtı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte elektrik tellerinin sık sık kopması vatandaşları tedirgin ediyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Atatürk, Tılfındır, Bahçelievler, Eyyübiye ve Karaköprü semtlerinde sık sık elektrik kesintisi ve hat kopmaları yaşanmasını vatandaşları tedirgin ediyor. Tılfındır Mahallesi\'nde bir ay içerisinde elektrik tellerinin 5 kez koptuğunu ve saatlerce kablonun yerde açıkta olduğunu, bu nedenle evlerde bulunan birçok elektronik malzemenin zarar gördüğünü öne süren vatandaşlar, \"Burada tel koptuktan sonra saatlerce DEDAŞ ekibi gelmiyor. Kopan tellerde elektrik olduğu için hepimizin yüreği ağzında. Bu kabloya çocuklarımız bir dokunsa kül olacaklar. Bir kablo bağlamak için ekipler 5 saat sonra geliyor. Her an bu kablolar insanın üzerine düşme tehlikesi bulunuyor. Evlerdeki bütün elektronik malzemeler yandı. Bir an önce yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz\" dedi. Öte yandan mahallede kopan elektrik telini onarmaya gelen DEDAŞ ekiplerine mahalle sakinleri geciktikleri için tepki göstermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.