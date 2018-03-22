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(Görüntülü Haber) Konya'ya şehit ateşi düştü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- BİTLİS'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan  evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) memleketi Ko

22 Mart 2018 23:38

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- BİTLİS\'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan  evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar\'ın (36) memleketi Konya\'ya acı haber ulaştı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı\'nca, Sehi Ormanları bölgesine düzenlenen operasyonda, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Çakar\'ın, Konya kent merkezinde oturan babası Abdullah ve annesi Emine Çakar\'a, acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 15 yıllık uzman çavuş olan Şehit Şükrü Çakar\'ın eşi Halise Çakar ile kızları Emine Nehir Çakar (6) ve Birsen Beren Çakar\'ın (5), Bitlis Tatvan\'da oturduğu öğrenildi.

Üç kardeş olan Şehit Çakar\'ın babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehit Çakar\'ın, yarın Doğanhisar ilçesine bağlı Deştiğin Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.
 

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