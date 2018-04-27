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(Görüntülü Haber) Konya'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

27 Nisan 2018 18:33

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 8 aydır takip ettikleri Ereğli ilçesindeki uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi. Yaklaşık 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şebeke üyeleri Ç.Ç. (30), Y.E.A. (23), A.T. (23), M.A. (41), Ş.S. (23), C.A. (26), G.Ö. (26) ve M.Y. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada yaklaşık 150 gram uyuşturucu ile çok sayıda hap ele geçirildi. Şüphelilerden G.Ö.\'nün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yapılan üst aramasında iç çamaşırında 10 gram uyuşturucu buldu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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