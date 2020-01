(Görüntülü Haber) Konya'da tüfekle vurulan ata tedavi

KONYA, (DHA)- KONYA\'da Tuz Gölü yakınlarında tüfekle vurularak yaralanan at, Selçuk Üniversitesi Veteriner Hayvan Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Burnundan beslenen atın tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Bir servis şoförü, geçen cuma günü Cihanbeyli İlçesi Tuz Gölü yakınlarında yaralanmış bir at gördü. Durumu Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bildirdi. Yaralı at, belediye ekipleri tarafından Konya kent merkezindeki Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan atın, silahla yaralandığı, vurulmaya bağlı olarak alt çenesinde kırıklarının olduğunu, arka sol bacağında doku kayıplarının olduğu saptandı. Atın tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceğini belirten Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcan, \'\'Şu anda serum veriyoruz ve gıda alımı yapamadığı için burun meri sondası ile intra-oral besliyoruz. Yara bölgesinin bakımı ve antibiyotik uygulamaları günlük devam ediyor \'\'dedi. Yarasının eski olduğu kanaatine vardıklarını ifade eden Prof. Dr. Arıcan, şunları söyledi: \'\'Bu yaralanmanın eski olduğu kanaatine vardık. Çünkü ciddi bir kurtlanma görülmesi söz konusuydu. Geldiği andan itibaren, özellikle sol arka bacak üzerinde ciddi bir yaralanma vardı. Bunun üzerine ilk müdahale olarak ağrı kesiciler verildikten sonra kanaması kontrol altına alındı. Hospitalizasyonu takiben genel durumu stabil hale gelince radyolojik muayeneler yaptık. Radyolojik müdahalede, özellikle alt çenesinde kırık tespit ettik. Kırıkla birlikte iki tane dişinde kayıplar gördük. Ayrıca, radyolojik değerlendirmede atın yakından saçmayla vurulduğunu gözlemiş olduk. Şu anda yapacağımız plan ise yüz bölgesinde özellikle sağ yüz bölgesinde çok ciddi, açık bir yara var. İlk önce oluşan çene kırığının önüne geçmek için plaka takmayı planlıyoruz. Oluşan doku kayıplı yarayı ‘mersilen mesh’ greftleriyle kapatmaya çalışacağız. Bu grafti uyguladıktan sonra vücudun herhangi bir yerinden alacağımız deri parçasıyla transplantasyon düşünüyoruz. Atı burada iyileşinceye kadar hospitalize edip tedavi sonucunu görmeyi arzu ediyoruz. Önemli olan bizim için ilk başlangıçta gıda alacak duruma getirmek. İhtiyaç duyulursa belki birkaç operasyon daha gerçekleştirilebilir.\'\'