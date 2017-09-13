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(Görüntülü Haber) Konya'da PKK ve KCK operasyonu: 11 gözaltı

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 13:46

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK ve örgütün şehir yapılanması KCK\'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında HDP Konya İl Başkanlığı yöneticileri ve kadınların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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