(Görüntülü Haber) Konya'da neyzenin güvercinlerini ve köpeğini çaldılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da ney imal edip, kurs veren Yusuf Dönmez\'in beslediği 40 güvercini ve \'Buda\' isimli köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan hayvanlarının değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğunu ileri süren Dönmez, zaman buldukça güvercinlerine ve köpeğine \'ney\' üfleyerek terapi uyguladığını ifade etti.



Selçuklu İlçesi Erenköy Mahallesi\'nde oturan Yusuf Dönmez\'in evinin karşısındaki arazide, kamyonet kasasında oluşturduğu barınakta beslediği 40 güvercin ile köpeği \'Buda\', dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan hayvanlarının çoğunu 10 yıldır beslediğini ifade eden Dönmez, \"Yıllardır beslemiş olduğum hayvan dostlarımı çaldılar. Onun için üzgünüm. Onlar, alınıp satılan bir maddesel varlık olarak değil de, Cenabı Hakk\'ın yaratma gücünü idrak ederek beslediğimiz güvercinler ve köpeğimdi. Dün akşam yemlerini, sularını verip kilitledim. Bugün sabah geldiğimde kilitlerin hepsinin kırıldığını, güvercinlerin ve köpeğimin de çalındığını gördüm\" dedi.



\'NEY ÜFLÜYORDUM\'



Güvercinlerine ve köpeğine ney üfleyerek, terapi yaptığını belirten Dönmez, \"Ney sesinin insan ve hayvan üzerine etkileriyle ilgili terapiyle uğraşıyorum. Ben burada müsait olduğum zamanlarda güvercinlerime ve köpeğime ney üflüyordum. Benim bu bilimsel çalışmalarımı da elimden aldılar. Benim hayvanlarımın değeri maddi olarak ölçülemez. Aslında sevgi, maddi olarak ölçülemez. 40 adet Adana güvercinim ve Buda isimli 2.5 yaşındaki köpeğimin değeri yaklaşık 45 bin lira\" diye konuştu.



​Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.