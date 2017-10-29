(Görüntülü Haber) Konya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü için düzenlenen kutlama töreni, son anda yağan yağmur nedeniyle 100\'üncü Yıl Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Ellerine Türk bayrağı alan çocuklar aileleriyle birlikte töreni izlemeye geldi. Halk törene yoğun ilgi gösterdi. Konya Valisi Yakup Canbolat, Garnizon ve 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, halkın bayramını kutladı. Ardından Vali Polat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.