T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Konya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2017 17:21

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü için düzenlenen kutlama töreni, son anda yağan yağmur nedeniyle 100\'üncü Yıl Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Ellerine Türk bayrağı alan çocuklar aileleriyle birlikte töreni izlemeye geldi. Halk törene yoğun ilgi gösterdi. Konya Valisi Yakup Canbolat, Garnizon ve 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, halkın bayramını kutladı. Ardından Vali Polat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKKAYAKONYA DHA KONYAEkim Cumhuriyet BayramıCumhuriyetYıl Spor SalonuEllerine TürkHalkKonya Valisi Yakup Canbolat GarnizonAna JetKomutanı Tuğgeneral Fidan YükselBüyükşehir Belediye Başkanı Tahir AkyürekArdından Vali Polat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24