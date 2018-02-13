(Görüntülü Haber) Konya Ziraat Odası Başkanı: Yağışlar üreticiyi memnun etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Ziraat Odası Başkanı Celil Çalış, \'Türkiye\'nin tahıl ambarı\' olarak bilinen Konya\'da, mevsim normalleri üzerindeki yağışların, üreticiyi memnun ettiğini söyledi. Sadece don olaylarından endişelendiklerini belirten Çalış, \'\'En büyük endişemiz, çıkışını iyi şekilde gerçekleştirmiş olan hububatın eksi 8- 10 derece ve üzerindeki sürekli soğuklarda, soğuk zararıyla karşı karşıya kalabilmesidir\'\' dedi. Konya Ziraat Odası Başkanı Çalış, kıraç alanların, Konya\'nın 3\'te 2\'sini kapsadığını hatırlatarak, bu alanlarda ekimin geç yapılması konusunda uyarıda bulunduklarını ve uyarıyı dikkate almayanların ürünlerinde yüzde 50\'ye varan tohum kaybının meydana geldiğini belirtti. Genel olarak yağışlardan memnun olduklarını dile getiren Başkan Çalış, şöyle konuştu: \'\'Ağustos\'ta başlayan ve bugüne kadar olan dönem içerisinde, mevsim normallerinin biraz üzerinde meydana gelen yağışlar, dağılım olarak gerçekten bizi tatmin edici seviyededir. Hem toprak işleme hem de tohum ile toprağı buluşturma noktasında, istediğimiz tavı her ortamda bulduk. Şu an çıkışla ilgili bir sorunumuz yok. Sulu hububat alanlarıyla kıraç hububat alanlarında hemen hemen bir fark yok. En büyük endişemiz, çıkışını iyi bir şekilde gerçekleştirmiş olan hububatın eksi 8, 10 derece ve üzerindeki sürekli soğuklarda, soğuk zararıyla karşı karşıya kalabilmesidir. Geçtiğimiz zamanda az da olsa araziyi örtecek kadar kar yağışının olmasıyla birlikte bu yıl hububat anlamında ısmarlama bir iklim yaşamaktayız. Önümüzdeki birkaç aylık kış ve ilkbahar aylarında, eğer mevsim normallerinin üzerinde özellikle geçen seneki gibi bir yağış alırsak ciddi anlamda bir verim artışını yakalayacağımızı düşünüyoruz.\" \'YAĞMUR DA İŞİMİZİ GÖRÜR\' Kar yağışının üretici açısından önemine değinen Çalış, \"Havalar bu şekilde yumuşak gittiği sürece yani sıfır derece ve civarında gittiği takdirde, yağmur da bizim işimizi görür. Arazide, şu anda çıkışını yapmış olan hububatın zarar görmemesi için kar yağışı, gerçek manada önemli. Kar yağdıktan sonra yavaş yavaş eridiğinden dolayı tamamı toprağa geçmekte ve herhangi bir kayıp yaşamadan yeraltı sularını beslemede ya da bitki kök bölgesinde depolama noktasında kar yağışı daha avantajlı durumda\" dedi. \'BİTKİ KÖK HASTALIKLARI\' UYARISI Bitki kök hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini de belirten Başkan Çalış, \"Nemli dönemde görülebilecek olası bitki kök bölgesi hastalıkları ve yaprak hastalıklarına karşı üreticilerimiz, koruyucu mücadeleyi yapmaları gerekiyor. Hastalık geldikten sonra belli oranda mutlaka zarar verir. Bu zararı yaşamamaları adına üreticilerimizin mutlaka önümüzdeki ilkbahar döneminde koruyucu hastalık mücadelesini yapmalarını tavsiye ediyoruz\" diye konuştu.