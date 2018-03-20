(Görüntülü Haber) Konya Tarım Fuarı açıldı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, 20 ülkeden 427 firmanın katıldığı Tarım Faurı kapılarını açtı. Açılışa katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, fuarın ticaretin ve tarımın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. \'Konya 2018 Tarım Fuarı\', TÜYAP Fuar Merkezi\'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve davetliler katıldı. Bakan Eroğlu fuarın, ticaretin ve tarımın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Tarım deyince aklına, Türkiye\'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası\'nın geldiğini ifade eden Bakan Eroğlu, \'\'Konya Ovası\'nı geliştirmemiz lazım. Birincisi, ürün deseni çok iyi seçilmesi gerekiyor. İkinci mesele de su meselesidir. 2 milyon hektarlık tarım arazisi olan ovanın tabii ki suya ihtiyacı var. Su olmadan yeteri kadar verim almak mümkün değil. Yaptığımız hesaplara göre su ihtiyacı giderildiğinde zirai ürün 14 misline kadar çıkıyor\'\' dedi. Sulama konusunda çözüm noktası olarak görülen Göksu Havzası\'ndan Akdeniz\'e akan suyun getirilmesiyle ilgili yürütülen Konya Ovası Projesi\'ne değinen Bakan Eroğlu, proje kapsamındaki mavi tünelden aktarılan100 milyon metreküp suyun Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne tahsis edilerek memba suyu olarak kullanılacağını ve bu suyun da gelecek Ramazan Bayramı arifesinde verilmeye başlanacağını kaydetti. Bakan Eroğlu, Konya Ovası Projesi sayesinde Akdeniz\'e akan yıllık 444 milyon metreküp suyun Konya\'ya aktarılacağını belirtti. Bakan Eroğlu, açılışın ardından stantları gezdi. Eroğlu, traktörlerin bulunduğu stantları gezdiği sırada bir çiftçi yanına yaklaşarak mazot fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Eroğlu da hükümet olarak mazot desteği verdiklerini belirtti. 24 Mart\'a kadar açık kalacak Konya 2018 Tarım Fuarı\'na 20 ülkeden 1281 marka ve 427 firma katılıyor. Fuarı, 60 ülke ve 70 ilden 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.