(Görüntülü Haber) Kocasının eliden ölü numarası yaparak kurtuldu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Ahmet K. (40), boynundan bıçakladığı 4 çocuğunun annesi olan, 19 yıllık eşi Hanım K.\'yi (34) öldüresiye dövdü. Eşinin şiddetinden kurtulmak için ölü numarası yapan kadın, yoğun bakıma alınırken, kaçan Ahmet K. her yerde aranıyor.



Olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. Ahmet K., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşini boynundan bıçaklayıp dövdü. Bu sırada Hanım K., eşinin elinden kurtulmak için ölü numarası yaptı. Gözü dönen Ahmet K., eşinin öldüğünü sanıp kanlı elerini yıkayıp gömleğini değiştirdikten sonra evden ayrıldı.



Eşinin evden ayrılmasının ardından yarı baygın haldeki Hanık K., sürünerek komşularının kapısını çaldı. Kanlar içersindeki Hanım K.’yi gören komşuları durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri perişan haldeki kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hanım K., boyun ve vücudunun büyük bölümünde oluşan çok sayıda yara ve darbe nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.



Ahmet K.’nin evden ruhsatsız tabancayı da alarak firar ettiğini, oğlu 18 yaşındaki Y.’yi öldüreceğini iddia eden Hanım K.’nin kardeşi Ali Bucak, şöyle dedi:



\"1 yıl boyunca Suriye\'de DEAŞ terör örgütüne katılan ve daha sonra Türkiye\'ye gelip kontör dolandırıcısı olan eniştem, kız kardeşimi öldürmek için eve geliyor. Ondan sonra sinsice arkasından gelip bıçağı alıp boynuna vuruyor. Bu sırada kız kardeşim kendini korumaya çalışmak istemesi üzerine defalarca bıçakla vücudunun yaralıyor. Tekme- tokat yerde dövüyor. Kardeşimin gücü kocasına yetmeyince ölü numarası yapıyor. Bu sırada kocası, kardeşimin öldüğünü sanarak gidip elini lavaboda yıkıyor. Elbisesini değiştirip evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp elini kolunu sallayarak çıkıyor. Böyle bir cani insanın sokaklarda dolaşması herkes için tehlikelidir. Kardeşimin ve çocuklarının can güvenlikleri yoktur. Onun için devletten koruma talep ediyoruz. Bir an önce bu insanın yakalanmasını istiyoruz.\"