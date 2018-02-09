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(Görüntülü Haber) Kocaeli'ne şehit ateş düştü

Ergün AYAZ- Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - HAKKARİ Çukurca'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi

09 Şubat 2018 22:22

Ergün AYAZ- Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - HAKKARİ Çukurca\'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay\'ın, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Anne Gülhanım Ağçay, \"Yavrum yavrum\" diyerek fenalık geçirdi.

Bugün, Hakkari Çukurca\'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu sözleşmeli er İlker Ağçay şehit düştü. Şehidin Gebze Güzeller Mahallesi 917 Sokak\'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, şehidin babası Erol Ağçay\'a şehadet haberini verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenerek ticari taksi ile evine gelen Gülhanım Ağçay araçtan inerken, \"Yavrum yavrum\" diye feryat ederken, fenalık geçirdi. 112 Acil ekibi şehit annesine müdahalede bulundu.

Şehidin yaşadığı eve dev Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri şehit haberini alınca eve akın etti. İlker Ağçay\'ın bir süre önce sözlendiği öğrenildi.

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