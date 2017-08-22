(Görüntülü Haber) Kocaeli'de yağmur su baskınlarına neden oldu

Ergün AYAZ- Orhan UZUN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Kartepe\'de iş yerlerini, evlerin zemin katlarını ve alt geçitleri su basarken, suyla kaplı yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Öğle saatlerinde yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Yağmur yağışı Kartepe İlçesi\'nde su baskınlarına neden oldu. Köseköy Sanayi Sitesi, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi\'nde bulunan iş yerlerini, evlerin zemin katlarını sular bastı. Suyla dolan alt geçitlerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldı. D-100 karayolu Sapanca kavşağında yol sularla kaplandı. Araçlar suyla kaplı bölgede ilerlemekte zorlandı. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler vatandaşlara ve esnaflara yardımcı olmaya çalıştı. Suyla dolan Bahçelievler alt geçidinde araçlar itfaiye ekiplerince çekildi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı. Gölcük\'te de bazı evlerin zemin katlarını su basarken, itfaiye ekipleri suların çekilmesine yardımcı oldu.