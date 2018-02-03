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(Görüntülü Haber) Kocaeli'de heyelan bölgesine 4 bin 500 fidan dikildi

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı çevresindeki dağlarda heyelan meydana geldi

03 Şubat 2018 14:24

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı çevresindeki dağlarda heyelan meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenleme yaptığı 27 bin metrekarelik heyelan bölgesine 4 bin 500 fidan dikti. Başiskele\'de 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı çevresindeki dağlarda biriken karların erimesi sonucu topraktaki yumuşamaya bağlı olarak heyelan meydana geldi. Barajın batı kısmında bazı bölgelerde heyelan meydana gelmesi sonucu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, heyelan olan bölgede iş makineleriyle düzenleme çalışması yaptı. 27 bin metrekarelik bölgeye farklı türlerde 4 bin 500 fidan dikildi. Çalışmalarda orman ağaçlarının yanı sıra yüzlerce dut, erik, hurma, ıhlamur, incir, kiraz, muşmula, vişne ve toros sediri dikildiği öğrenildi.

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