(Görüntülü Haber) KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: Türkiye işgalci değildir

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için geldiği Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin işgalci olmadığını söyleyerek, “Türkiye huzurun, güvenin sağlayıcısı ve kurtarıcısıdır” dedi.



Beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyetle Hatay’a gelen Töre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir dizi gezi ve inceleme yaptı. Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na da gelen Töre ve beraberindekiler, çıkışta açıklama yaptı. Terör örgütlerinin birçok vatandaşın canına kıydığını, terör saldırılarından hayatlarını kaybedenlerin olduğunu söyleyen Töre, “Dolayısıyla bu terör saldırılarından dolayı gerek sivil insanlarımız hayatlarını kaybettiler, gerekse Mehmetçiklerimiz şehit oldular. Hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum. Şehitleri olmayan bir ülke bağımsız kalamaz. Elbette kanımızı canımızı bu topraklara vereceğiz ama terör saldırısı bir insanlık ayıbıdır. Dolayısıyla Türk silahlı kuvvetleri bu bölgede Zeytin Dalı Harekatı’nı yapıyor” dedi.



BÖLGEDE HUZUR OLUR



Türkiye\'nin güçlü olması durumunda bölgede huzur ve sükunetin sağlanacağını ifade eden Töre şunları söyledi:



“Türkiyemiz ve Türk ordumuz güçlü olursa bölgede huzur ve sükunet de sağlanır. Barış da sağlanır. Türk ordusu Kıbrıs’ta bizim bedenimizdeki bir candır, damarımızda dolaşan asil kandır. İnanıyorum ki bu bölgedeki insanlar içinde Türk ordusu aynı manayı ifade ediyor. Nasıl ki, bir insanın kalbi durduğu zaman bedeni yok oluyorsa Türk ordusu ve Türkiye bu bölgede olmazsa bu bölgedeki insanların da kalbi durmuş olur. Kıbrıs’taki insanların da kalbi durmuş olur. Türk insanın da kalbi durmuş olur. Yaşasın Türk ordusu yaşasın Kıbrıs’taki mücahitlerimiz, yaşasın KKTC, yaşasın anavatanımız. Türkiye hiçbir yerde işgalci değildir. Türkiye kurtarıcıdır, barışın huzurun güvenliğin sağlayıcısıdır. Bundan dolayı da anavatanımıza ve Türk ordumuza şükranlarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.”



BARIŞIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLİRİZ



20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’taki Barış Harekatı’nı hatırlatan Töre, daha sonra, KKTC olarak barış harekatının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini söyleyerek, \'Zeytin Dalı Harekatı’nın ne anlama geldiğini en iyi bilen insanlarız. KKTC halkı olarak aziz şehitlerimize rahmet diliyorum, bu harekatın başarıya ulaşacağından yüzde yüz eminiz” diye konuştu.