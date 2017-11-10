(Görüntülü Haber) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Baykal'ı ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU-Muhmamet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte tedavisi devam eden Deniz Baykal\'ı ziyaret etti.



İbn-i Sina Hastanesinde Deniz Baykal\'ı ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile CHP lideri Kılıçdaroğlu çıkışta açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın Deniz Baykal\'ın durumu ile ilgili olarak doktorlardan bilgi aldığını söyleyerek, \"Kendisi ekipler tarafından bilgilendirildi. Gösterdiği duyarlılık için kendisine ve şahsında Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz\" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumu en başta ailesi, mensubu olduğu siyasi parti ve Türkiye için önemli olduğu kadar bilmenizi isterim ki Kıbrıs Türk halkı açısından da son derece önemlidir. Sayın Baykal bir devlet adamı olarak Türkiye için ifade ettiği anlam ve değer kadar Kıbrıs Türkü halkı içinde aynı şekilde anlamlı ve değerlidir. Gerek şahsım gerek Kıbrıs Türkü halkı adına da onun sağlık durumu ile ilgili bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerimi ailesine, siyasi partisine ve tüm Türkiye\'ye iletmek üzere buradayım. Doktorlardan aldığım bilgi umut vericidir. İlk günlerde ki durum aynen devam etmiyor, iyiye doğru bir gidiş vardır. Doktorlardan aldığımız memnuniyet verici haber budur. Temennimiz bu iyiye gidişin devam etmesi ve Sayın Baykal\'ı yeniden eskisi gibi aramızda görebilmemizdir\" diye konuştu.