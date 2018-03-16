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(Görüntülü Haber) Kızılırmak Nehri'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı

16 Mart 2018 14:14

GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI Samsun\'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri\'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin\'in cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin\'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin\'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi. Öte yandan Osman Ertekin\'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan \'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum\' notunu yazması dikkat çekti. Ayrıca Osman Ertekin\'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı\'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin\'i arama çalışmaları sürüyor.

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