(Görüntülü Haber) Kız kardeşleri 90 bin lira dolandıran 3 telefon dolandırıcısı yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kendilerini polis olarak tanıtıp, babalarının FETÖ\'den gözaltına alındığını belirterek mal varlığı araştırması bahanesiyle kız kardeşleri 90 bin TL dolandıran 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Kocasinan ilçesi Uğurevlerde oturan kız kardeşler M.K (27) ve C.K\'yı (22) telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişiler, babalarının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, mal varlığı araştırması için evlerinde bulunan para ve ziynet eşyaların getirilmesini söyledi. Dolandırıcı, buluşma yeri olarak da merkez Melikgazi İlçesi Yoğunburç bölgesindeki Sur dibini belirledi. Panige kapılan, babalarını aramayı akıllarından bile geçirmeyen kız kardeşler, evdeki Türk lirası, euro ve ziynet eşyalarını alıp, buluşma noktasına giderek, dolandırıcılardan birine teslim etti. Buluşma noktasından ayrılan M.K. ve C.K. bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayıp, polise haber verdi. Kız kardeşlerin ifadesine başvuran polis ekipleri, eşkallerini belirledikleri, para ve ziynet eşyalarını alan B.K. (41), A.E. (60) ve A.Y.\'yi (46) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada dolandırdıkları 90 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki sorgularından suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Para ve altınlar ise sahiplerine teslim edildi.