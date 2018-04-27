(Görüntülü Haber) Kız çocuğunu kurtaran belediye personeli altınla ödüllendirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, 3 gün önce kordon boyunda yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran ÇABİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) ekibinde görevli Oğuzhan Akgün’ü (24), duyarlı davranışından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi. Çanakkale Belediyesi hizmetlerinden ÇABİS’te görevli personel Oğuzhan Akgün, geçen salı kordon boyundaki bisiklet kiralama noktasında iş başı yaptı. Bisiklet kiralayan vatandaşlara yardımcı olan Akgün, arkasına döndüğü sırada küçük bir kız çocuğunun yola doğru koştuğunu gördü. Yola inen küçük kızı otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran Oğuzhan Akgün, çocuğu, arkasından koşarak gelen babasına teslim etti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerin ardından büyük takdir toplayan Akgün, Başkan Ülgür Gökhan tarafından altınla ödüllendirildi. İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Oğuzhan Akgün, \"Ben ÇABİS’te çalışıyorum. Bisiklet alan arkadaşlara yardımcı olduktan sonra arkamı döndüğümde küçük bir kızın koştuğunu gördüm. Babası da kızının arkasından sesleniyordu. Kızına yetişemeyecek durumdaydı. O anda vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yaptığım insanlık göreviydi\" dedi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise \"Personellerimiz iyi yetiştirilmişler. Kentte belediye hizmeti vermek demek, kentin her türlü hizmetine koşmaktır. Sadece kentin değil her canlının hizmetine koşmaktır. Çünkü bu duyarlılık çok önemli O andaki bir saniyelik gecikme çocuğun bir aracın altında kalmasına Allah korusun sebep olabilirdi. Belediye personelinin bu duyarlılığından dolayı çok mutluluk duyuyorum\" diye konuştu. Başkan Gökhan, konuşmasının ardından personel Oğuzhan Akgün’e duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür edip, çeyrek altın hediye etti.