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(Görüntülü Haber) Kısa dönem jandarma erler yemin etti

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da, 369'uncu kısa dönem 39 jandarma er ve Kemer ilçesinde oturan engelli 37 yaşındaki Ahmet Zeybek için yemin töreni düzenlendi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene Vali Şerif Y

01 Aralık 2017 19:06

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, 369\'uncu kısa dönem 39 jandarma er ve Kemer ilçesinde oturan engelli 37 yaşındaki Ahmet Zeybek için yemin töreni düzenlendi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 369\'uncu kısa dönem erler yemin etti. Bucak İsmail-Şerife Sarı Zihinsel Engelliler Merkezi\'ndeki engelli öğrencilerin mehteran gösterisinin ardından İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mehmet Çelik kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra birliğe ilk katılan er ile çeşitli branşlarda dereceye giren erlere ödül verildi. Engelli er Ahmet Zeybek\'e terhis belgesi Vali Şerif Yılmaz tarafından verildi. \'Kınalı Ali\' filminin izlenmesi ve yemin eden erlerin Jandarma Marşı\'nı söylemesinden sonra askerler aileleriyle hasret giderdi.

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