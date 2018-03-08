(Görüntülü Haber) Kırmızıtaş Holding'e FETÖ'den el konuldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding\'e el konuldu. Holdingin sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş gözaltına alındı. Holdingin kestiği bazı faturaların açıklama bölümüne, \'Himmet\' yazdığı tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya\'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding\'e el konuldu. Holding\'in, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası örgütle irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında işlem yapılan kişiler ve kayyum atanan şirketlerle parasal yönden ilişkili olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı\'nın raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı\'nın bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere CMK 133. Maddesi uyarınca Tasarruk Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı ve şirket yetkilileri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş\'ın tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu kaydedildi. 3 SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu\'nun talimatı doğrultusunda, 3 şüphelinin gözaltına alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince operasyon başlatıldı. Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş polis tarafından gözaltına alındı. FATURALARDA \'HİMMET\' AYRINTISI Ayrıca holdingin FETÖ\'den el konulan ve kayyum atanan mobilya şirketi Öpçin Mobilya\'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne \'Himmet\' yazdığı tespit edildi. Faturalar ise daha önce Öpçin Mobilya\'da yapılan aramalarda ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, konuyla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.