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(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de öğrenciler, tuz ruhundan hastanelik oldu (2)

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, 650 mevcutlu bir ortaokulda dökülen tuz ruhundan etkilenen 77 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

31 Ekim 2017 18:45

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de, 650 mevcutlu bir ortaokulda dökülen tuz ruhundan etkilenen 77 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu\'nda iddiaya göre, okulun hizmetlisi, koridor temizliği sırasında, içinde tuz ruhu bulunan bidonu dikkatsizlik sonucu yere döktü. Temizlik görevlisi, daha sonra bidonun içinde kalan tuz ruhunu bahçedeki ağacın dibine boşalttı. Rüzgarın etkisiyle tuz ruhunun asitli kokusu, okuldaki öğrencileri olumsuz etkiledi. Kokudan ders sırasında, sınıflarında etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından okul dışına götürüldü. Öğrencilere burada derin nefes aldırılarak, beden hareketleri yaptırıldı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri süren 77 öğrenci, okula çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Okulda yaşanan olayı duyan veliler de telaşla okula gelerek, çocuklarını bulmaya çalıştı. Kokudan etkilenmeyip, eğitime devam eden çocuklarını bulan veliler, öğrencilere sarılıp, gözyaşı döktü. Çocuğunu bulamayan veliler ise korkuyla öğrencilerin tedaviye alındığı hastanelere gitti.

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