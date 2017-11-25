(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de damızlık koyun ve koç dağıtıldı

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye 100 yetiştiriciye damızlık koç dağıtıldı. Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Derneği Başkanı Kürşat Ulusoy ve hayvan yetiştiricileri katıldı. Törende konuşan Vali Haktankaçmaz, Damızlık koç dağıtılmasını çok anlamlı buluyorum. Şu bakımdan çok anlamlı. Devletimizin verdiği destek 100 bin lira. Bunun yarıdan fazlasını da ayrıca üreticimiz kendi cebinden koymak suretiyle katkıda bulunmuş. Çoluk çocuğunuzu geçindirmek için bu faaliyetin içindesiniz. Ama ülkemizin ekonomik olarak da gelişmesine katkı sağlayacak bütün Türkiye\'nin vatandaşlarımızın beslenmesi için çok hayırlı bir program olacak. Bu da devlet, vatandaş işbirliğinin en güzel örneğidir dedi. Yapılan konuşmanın ardından çekilen kura sonucu 100 yetiştiriciye damızlık koç dağıtıldı.