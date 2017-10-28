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(Görüntülü Haber) Kiraladığı otomobilleri satan 1 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir lojistik firması adına değişik illerden kiraladıkları lüks otomobillerin motor ile şasi numaralarını değiştirerek sattıkları ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi aranıyor

28 Ekim 2017 17:22

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir lojistik firması adına değişik illerden kiraladıkları lüks otomobillerin motor ile şasi numaralarını değiştirerek sattıkları ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi aranıyor.

Kiralama firmaları yetkilileri, 40 yaşındaki Y.A.\'ya kiraladıkları otomobillerinin iadesinin yapılmadığını belirterek polise başvurması üzerine Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı araştırmada, merkez Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi\'ndeki bir depoda Y.A. ile M.A.G. (34), S.K. (42) ve H.S.Y\'nin (30) satın aldıkları ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, kiraladıkları otomobillerin motor, şasi ve ruhsatlarına işleyerek, başkalarına sattıklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon yapan polis, Y.A.\'yı gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada ise parçalanmış araçlar, kodlama ekipmanları ve parça kesim işinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin 31 araç kiraladıkları, bunların 16\'sının bulunduğu ifade edilirken diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Y.A. tutuklandı.

 

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