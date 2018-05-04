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(Görüntülü Haber) Kilis'te mezun olan öğrencilere tören

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,(DHA) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci yaşandı

04 Mayıs 2018 20:28

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,(DHA) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci yaşandı. 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 181 öğrenci törenle mezuniyet diplomalarını aldı. Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve acil yardım, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, yaşlı bakımı, çocuk gelişimi, fizyoterapi, optisyenlik bölümlerinden toplam da 181 öğrenci mezun oldu. Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı mezuniyet töreninde kepler havada uçtu.

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