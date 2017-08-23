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(Görüntülü Haber) Kilis'te bir araçta yapılan aramada 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin saka kuşu bulundu

KİLİS (DHA) Kilis'te bir araçta yapılan aramada 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin adet saka kuşu bulundu

23 Ağustos 2017 17:33

KİLİS (DHA) Kilis\'te bir araçta yapılan aramada 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin adet saka kuşu bulundu. Olayla ilgili olarak 4\'ü Türk 1\'i Suriye uyruklu 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kilis Valiliği Sınır Ötesi Yardımlar Koordinasyon Merkezinin izinleri doğrultusunda Suriye\'ye geçmek üzere Öncüpınar Gümrük sahası giriş kapısına gelen sürücülüğünü A.K nin yaptığı 79 AR 698 plakalı açık kasa kamyonet, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada toplamda 6 kafes içerisinde kuş türü hayvan olduğu tespit edildi. Yaban hayatından ve ekosistemden eksiltme suçunu işlediği gerekçesiyle idari işlem yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü aranmış ve konu hakkında bilgi verildi. Yapılan araştırmalar ve yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu kuşların, koruma altındaki kuş cinsi oldukları (yaban kuş cinslerinden saka kuşu) ve kuşların ihracının yasak olduğu anlaşıldı. Kuş cinsi hayvanları yasadışı yollarla Suriye\'ye çıkarmaya çalışan 4\'ü Türk 1\'i Suriye uyruklu 5 şüpheli şahsın yasadışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin adet saka kuşu gerekli idari işlemler yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü personeline teslim edilerek, şüpheli şahıslar hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan Müdürlüğümüzce adli işlem başlatıldı.

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