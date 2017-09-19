(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasına tepki

* İstanbul Barosu Eski Başkanı Avukat Turgut Kazan:





\"Celal Çelik için FETÖ üyeliği suçlaması olacak şey değildir. Asla kabul edilemez. O, FETÖ\'cü savcılar ve hakimlerle tıpkı bizim gibi, onları suç örgütü sayarak mücadele etmiştir\"





\" HSYK Başkan vekili Mehmet Yılmaz gerçeği biliyor. Bu gerçeği kamuoyuna açıklamalıdır\"





* CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner





\" Bu olay açık bir şekilde talimatla yapılmıştır. Bu soruşturmayı yapanlar, geçmişinde FETÖ\'cü yapıyla çok fazla bulaşığı olan birçok kişi bu soruşturmaların başında\"





Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA)



CHP İstanbul Milletvekili lhan Cihaner ve İstanbul Barosu Eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik\'in, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında tutulmasına tepki gösterdi. İstanbul Barosu\'nda basın toplantısı düzenleyen Kazan ve Cihaner, hukuk yanlışlarından dönülmesi çağrısında bulundu.





\"FETÖ KUMPASLARININ AYNISI SÜRDÜRÜLÜYOR\"



Çelik\'e yönelik uygulamayı herkesin güvenliği açısından çok tehlikeli bir uygulama olarak gördüğünü söyleyen Avukat Turgut Kazan, \"Çelik bir avukattır. Kendisi neyle suçlandığı bilmeden 5 gündür emniyette duruyor. Avukatlara söylenmeyen, medyaya servis ediliyor. FETÖ\'nün kumpas döneminde bu böyleydi, aynısı sürdürülüyor\" dedi.





\"FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASI OLAYACAK ŞEY DEĞİLDİR\"



Avukat Çelik\'e yönelik suçlamaları iktidara yönelik medyadan öğrendikleri söyleyen Kazan, bu suçlamaların digitürk aboneliğini iptal ettirme, Bylock kullanıcısı Fatih Gürsul ile telefon irtibatı kurma ve maliyedeki FETÖ köstebeği olmakla suçlanan Hamza Kaçar ile görüşmeler olduğunu hatırlatıp, \"Celal Çelik\'e FETÖ üyeliği suçlaması olacak şey değildir. Asla kabul edilemez. Kendisi yargıçlık süresi boyuncu o günler kahraman muamelesi gören bu cemaate bağlı savcı ve yargıçları hep bir suç örgütü üyesi sayarak, onlarla mücadele etmiştir\"diye konuştu.





HSYK BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ\'A ÇAĞRI



2010 referandumunun ardından Yargıtay\'ın FETÖ\'cülere teslim edildiğini söyleyen ve Celal Çelik\'in aynı dönemde Yargıtay\'dan istifa ettiğini hatırlatan Kazan, bunu en iyi bilen kişinin HSYK Başkan vekili Mehmet Yılmaz olduğunu söyledi. Kazan,\" Yılmaz bu gerçeği biliyor. Bu gerçeği kamuoyuna açıklamalıdır\" dedi.





12 MART, 12 EYLÜL VE FETÖ KUMPASLARINDAN DA KÖTÜ....



Çok somut ve apaçık bir terör eylemi suçlaması olmadıkça bir avukata yakalama çıkarıp, 7 gün gözaltı uygulamanın hukuku ayaklar altına almak olduğunu söyleyen Kazan, \" Tam bir korku imparatorluğu yaratılmaktadır. Bu uygulamayı, Zekeriya Öz başlatmıştı. Şimdi aynısı, üstelik çok daha ağırlaştırılarak ve yaygınlaştırılarak, sürdürülüyor.12 Mart 1971\'i, 12 Eylül 1980\'i ve FETÖ kumpaslarını yaşamış bir avukat olarak, mevcut uygulamanın çok daha kötü olduğunu belirtmeyi görev sayıyorum\" diye konuştu.





CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI



Kazan , \"Bu yanlışlardan dönülmesi için başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanı, Adalet Bakanını, HSYK\'yı, hukuk güvencesini sağlayacak gerekli bütün önlemleri almaya, bütün savcı ve yargıçları da temel insan hakları konusunda duyarlı davranmaya çağırıyorum\" ifadelerini kullandı.







\"GÖZALTI SİYASİDİR\"



Celal Çelik\'in gözaltına alınmasının siyasi olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise, \"Avukat Celal Çelik, ana muhalefet partisi genel başkanının avukatıdır. Partili bir kişinin evraklarına böyle pervasızca girilemez\" dedi. Bunun bir gözdağı olduğunu söyleyen Cihaner, \"Doğrudan doğruyya geleceğe yönelik siyasetin daha iddialı şeylerin alt yapısını sağlamak için bir taşla iki kuş vurmak için yapılmıştır\" diye konuştu.





\"TALİMATLA YAPILMIŞTIR\"



Çelik\'e yönelik gözaltının açık bir talimatla yapıldığını söyleyen Cihaner, \" Bu olay açık bir şekilde talimatla yapılmıştır. Bu soruşturmayı yapanlar, geçmişinde FETÖ\'cü yapıyla çok fazla bulaşığı olan birçok kişi bu soruşturmaların başında. Artık doğrudan talimat olmasalar bile iktidara yaranmak için belki de geçmişteki bu bulaşıklarını gizlemek için, ne kadar çok cevval davranırlarsa, o kadar çok terfi göreceklerini, o kadar çok alkışlanacaklarını düşünüyor. Artık kendilerini iktidarın yerine koyarak bu tarz eylemler yapıyor\"dedi.