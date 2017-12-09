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(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan Ataşehir'de açıklama (2)

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nde açıklama yaptı

09 Aralık 2017 17:04

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi\'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, \"Verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Belediye başkanımız benim isteğimle savcılığa gidip kendisi ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\" dedi. \"Haysiyet cellatlığına da kimse kurusa bakmasın, gözümüzü kapatmayız\" diyen Kılıçdaroğlu \"Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız\" diye konuştu.

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