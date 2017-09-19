(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'na derdini anlatmaya çalışırken bayıldı

\'GENEL BAŞKANIM EMEKLİLERİN HALİ PERİŞAN\' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde yaşayan şehit Mustafa Acar\'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret çıkışında emekli olan Şaban Taşlı, \"Genel başkanım emeklilerin hali perişan\" diyerek baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adama Kılıçdaroğlu\'da sedyeye taşınmasında yardım etti. Çeşitli ziyaretler için Çorum\'a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından ilk olarak Sungurlu ilçesi\'nde karşılandı. Kılıçdaroğlu ardından karayoluyla Çorum merkezde bulunan Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler A.Ş\'ye geçti. Kılıçdaroğlu daha sonra Osmancık İlçesi\'nde bulunan 24 Haziran 2016\'da Mardin\'in Derik ilçesinde PKK\'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna\'nın ailesini ziyaret etti. Ziyaret çıkışında emekli olduğu öğrenilen Şaban Taşlı adlı vatandaş CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun \'Genel başkanım emeklilerin hali perişan\' diyerek bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adama Kılıçdaroğlu\'da sedyeye taşınmasında yardım etti. Yaşlı adam ambulasla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kılıçdaroğlu ise Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etmek için ayrıldı.