(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır (2)

Hakime TORUN- Nursima KESKİN / ANKARA / (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin\'e yapılan operasyona ilişkin \"Afrin\'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama bunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Şehit olan askerimiz efendim bunu neredeyse ÖSO\'ya bağlayacağız. Ya bizim şehitlerimiz? Neredeyse onlar ikinci sınıf. Ordunun haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. \"SİZ DOKTORUN DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAMASINA TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ BASKI KURUYORSUNUZ DOĞRU DEĞİL\" Türk Tabipler Birliği\'ne bu sabap yapılan operasyona ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Türkiye gündemi o kadar hızlı gelişiyor ki bu sabah da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi\'ne polis operasyon yapmış. Sabahın köründe baskın düzenliyorsunuz. Bir bildiri yayımlamışlar. Bildiriyi okuyorum; \'Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.\' Vay sen misin bunu diyen sabaha karşı basın tutuklayın hemen gözaltına alın. Bu tür davranışlar, sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz; \'Bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, görmesin.\' Ortada bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Bütün dünyanın ilgisini farklı bir noktaya çektik. Doktorların üzerine gidiyorlar. Siz doktorun düşüncesini açıklamasına tahammül edemiyorsunuz baskı kuruyorsunuz doğru değil Türkiye\'nin itibarını zedeliyor bunlar\" diye konuştu. \"MEHMETÇİK KANIYLA OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞMAK DA BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR\" Afrin\'e yapılan operasyona ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Afrin\'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama bunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile paralel adlandırılması bizde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Şehit olan askerimiz efendim bunu neredeyse ÖSO\'ya bağlayacağız. Ya bizim şehitlerimiz? Neredeyse onlar ikinci sınıf. Ordunun haysiyetini ve onurunu korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel görevidir. Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır\" dedi. \"KAHRAMAN DİYE GEZİYOR CHP İKTİDARDA OLSAYDI GEREKİRSE 10 BİN ŞEHİT VERİRDİK BAYRAĞIMIZ ORADA DALGALANIRDI\" Kılıçdaroğlu, \"Hep CHP\'yi suçladılar. Biz siz defalarca uyardık. Erdoğan\'ın kölesi konumunda olanlar kalem oynatamazlar. Bana yaptığın eleştiriyi niye yapmıyorsun? O Suriyeli kardeşlerim bile demiyor. Biz bölge halkını kucaklıyoruz. Türkiye\'nin bölge üzerinde ayrı bir gücü var ortak tarihi var kültürü var. Türkiye sözü dinlenen bir devlet olabilir. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye kendi topraklarından kaçmak zorunda kaldılar. Malı terör örgütüne vererek kaçmak zorunda kaldılar. Süleyman Şah Türbesi\'nden söz ediyorum. Ortalıkta kahraman diye geziyor. Ben olsaydım CHP iktidarda olsaydı gerekirse 10 bin şehit verirdik bayrağımız orada dalgalanırdı. Korkaktan kahraman olmaz. Bizim sözümüzü dinleselerdi Türkiye bölgesinin en güçlü hem en saygın ülkesi olacaktı. Kendileri de Ortadoğu bataklığı demek zorunda kaldı\" ifadelerini kullandı. \"KENDİ TOPRAĞINI TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM EDEN ADAMDAN HESABINI SORACAĞIZ\" Kılıçdaroğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarihini bilmiyorlar. Verilen mücadelenin nasıl olduğunu bilmiyorlar. Bütün bunlar olurken yine AK Parti ve kalemşörleri CHP\'yi suçluyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacağız, susacağız. Kiminle gelirseniz gelin bir milim geri adım atmayacağız. Kendi toprağından kaçan adamdan hesabını soracağız. Kendi toprağını terör örgütlerine teslim eden adamdan hesabını soracağız. Kahraman diye geziyor ne kahramanlığı? Ne kahramanlığı? Bütün bunlar olurken ekonomide ciddi sorunlar yaşıyoruz\" dedi.