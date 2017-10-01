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Politika

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanı özür diledi bizim cephede bir kopukluk yok

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, TBMM'deki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı

01 Ekim 2017 23:39

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, TBMM\'deki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, \"Meclis Başkanı özür diledi. Bizim cephede bir kopukluk yok\" dedi. 

(KUZEY IRAK REFERANDUMU) \"GERİ ADIM ATILIRSA SORUN YOK ZATEN\" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kuzey Irak ile ilgili, \"Kuzey Irak yönetimi yanlıştan dönme erdemini gösterdiğinde Türkiye devleti ve milleti ile bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir\" şeklindeki ifadelerini değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, \"Geri adım atılırsa sorun yok zaten\" dedi. 

 

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