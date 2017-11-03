(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmezsen adam değilsin (2)

\'TERÖRÜ AKILLA MANTIKLA BİTİRECEĞİM\' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne\'nin Keşan ilçesindeki programının ardından kara yoluyla geçtiği Uzunköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Enis İşbilen ve partililer tarafından karşılandı. Atatürk Kültür Merkezi\'nde toplu açılışı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, dün Hakkari\'de şehit olan 6 asker ile 2 korucunun ailelerine başsağlığı diledi. Terörü akılla ve mantıkla bitireceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, \"\'Türkiye\'de terörü bitireceğim\' dediğimde bana \'Sen kimsin ki bitireceksin\' dediler. Onlara Uzunköprü\'den sesleniyorum. Ben, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu Türkiye\'de onurla görev yapan bir kişiyim. Huzurla görev yapmak istiyorum. Ben, bu ülkede terör olmasın istiyorum. Ben, terörü akılla mantıkla bitireceğim. Yeri geldiği zaman analar ağlamasın, diye feryat edeceksiniz yeri geldiği zaman çocuklarınızı askere göndermeyeceksiniz. Benim kitabımda çifte standart yok. Herkes, eşit vatandaştır; eşit muamele görmeyi hak kazanmalıdır\" dedi. Türkiye\'nin en temel sorunlarından birinin de işsizlik olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Bu memleketin en temel sorunlarından biri de işsizliktir. Gencecik, fidan gibi çocuklarımız, işsiz; üniversiteyi bitiriyorlar, işsiz. Her 4 üniversite öğrencisinden 1\'i işsiz. Hatta şu noktaya geldi. \'Üniversiteyi bitireceğimde ne olacak?\'. Oysa üniversiteyi bitirmek, gerçekten de zor bir iştir. Sınava gireceksiniz, kazanacaksınız, anneniz, babanız fedakarlık yapacak. 3-5 yıl okuyacaksınız. Anne, baba sonra bekler \'Oğlum-kızım üniversiteyi bitirdi\'. \'Eli ekmek tutsun, evlendireceğim, askere gitsin gelsin, huzurlu bir hayat sürsün\'. Ama işsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. Uzunköprü\'de \'Buzcu\' diye bir fabrikatör vardı. İflas ettirdiler, fabrikaları kapandı. Yolda gelirken, gördüm. Eskiden yağ üreten fabrikalar, şimdi kapalı. Neden kapalı? Hangi gerekçeyle kapalı? Elin oğlu, yurt dışından yağ getirecek biz de onu tüketeceğiz. Benim ülkemde fabrika çalışmayacak. Ben, onların yağını tüketeceğim. Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatanseverlik? Bizim milliyetçiliğimizde önce bizim bu ülkenin insanı kazanacak. İşçisi, emeklisi, memuru, herkes kazanacak. Herkesin kazandığı bir ülkede; ancak huzur olur; ancak bereket olur. Ana hedefimiz budur.\" \'ERGENE\'Yİ 3 SENEDE TEMİZLEYECEĞİM\' CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Uzunköprü ilçesinden de geçen Ergene Nehri\'nin kirliliğine değinerek, yetki verilmesi halinde 3 yılda simsiyah akan nehri temizleyeceğini savundu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: \"Ergene\'den söz edildi. Parlamentoya 2002 yılında milletvekili olarak girdim. 2002-2017 her yıl milletvekillerimiz, Ergene\'nin dramını parlamentoda dile getirirler. Önergeler verirler, araştırma komisyonları kurulur. Hatta ilk milletvekillerimiz seslendirdiğinde \'2013 yılında orada balık tutacaksınız\' demişlerdi. O balık tutacaksınız diyenler gelsin bakalım Ergene\'ye acaba çıplak ayakla girebiliyorlar mı? Benim size sözüm, Kılıçdaroğlu sözü, yetki verin iktidara gelelim, 3 yılda Ergene kaynağındaki gibi tertemiz olacak. Ergene\'nin kaynağını da biliyorum, pırıl pırıl bir su ama denize dökülen yeri de biliyorum simsiyah bir su. Bir suyun çürümüşlüğünü öğrenmek ve görmek istiyorsanız, Ergene\'nin denize döküldüğü yerdeki yerine kaynağına bakacaksınız. Bu tablo içimizi sızlatıyor. Deniyor ki Ergene\'yi temizlemek için 13 tane arıtma tesisi yaptık. Kime yaptırdın arıtma tesislerini, adı arıtma tesis ise neden Ergene\'yi temizlemiyor. Neden insanlar bunu görmüyor? Kim yaptı bunları, nasıl yaptı, hangi gerekçeyle yaptı. Bütün mesele şudur akılcı davranacağız ve üreteceğiz, çalışacağız.\" CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, konuşmaların ardından Uzunköprü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ve aralarında arıtma tesisin de olduğu projelerin toplu açılışını yapıp, Havsa ilçesine geçti.