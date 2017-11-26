(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu Gerginlik ve kavgalardan bıktık, yeter artık (EK)

HABER Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA Emrah GÜLANTALYA, (DHA)1)KILIÇDAROĞLU FELAKET BÖLGESİNDE CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Kasım\'da Antalya\'nın Kumluca ile Finike ilçesinde oluşan hortum nedeniyle seraı ve evleri zarar görenleri ziyaret etti. Kumluca\'ya bağlı Beykonak ve Mavikent mahallelerinde çiftçilerle görüşen Kılıçdaroğlu, sorunları dinledi. Sera ve bahçeleri inceleyen Kılıçdaroğlu, sorunları TBMM\'ye taşıyacaklarını söyledi.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ardından felaketin yaşandığı ikinci büyük adres Finike\'ye geçti. Burada yıkılan evleri inceleyen Kılıçdaroğlu, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Görülen doğal afeti yöre halkından dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, hasarın boyutunun büyük olduğunu söyledi. TARIM SİGORTASI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ Bu konuda bazı çalışmalar yapıldığını aktaran CHP Genel Başkanı, şöyle devam etti Beklenen destek henüz tam gerçekleşmemiş. Turunçova\'da 3 ev ciddi hasar görmüş durumda, bu evlerin onarımını biz yapacağız. Vatandaşlarımız kısa süre içinde evlerinde oturabilecek. Vatandaşın tarım sigortasından (TARSİM) büyük şikayeti var. Özellikle çiftçiler tarım sigortası yapmak istediklerini, vergi ödediklerini, arazilerinin kendilerine ait olduğunu ama yasal engeller nedeniyle sigortalarını ödeyemediklerini aktardı. Bu konuda özel bir çalışma başlatacağız. Çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı\'na aktaracağız. Sanırım Bakan da TARSİM\'den kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ifade etmişti. Zarar var, umarım zararın boyutları en kısa süre içinde telafi edilir.