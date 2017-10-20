(Görüntülü Haber) Kick boks ve güreşe yoğun ilgi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) - BURDUR\'un Tefenni İlçesi\'nde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kick boks ve güreş kursu açıldı. Tefenni Spor Salonu\'ndaki açılan kick boks ve güreş kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin ilk antrenmanını Kaymakam İlker Eker, Belediye Başkanı Ümit Alagöz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran da izledi. Kaymakam İlker Eker, kick boks kursuna 47, güreş kursuna 42 öğrencinin katıldığını söyledi. Kick boks sporcularımız antrenmanlarını Halk Eğitim destekli birinci kademe antrenörümüz nezaretinde yaptığına değinen Kaymakam Eker, Güreş antrenmanları haftada 6 gün, kick boks antrenmanları haftada 3 gün devam ediyor. Güreş antrenörümüz de Halk Eğitim destekli çalışıyor. Yeterince duyuru yapılmamasına rağmen inanılmaz bir rağbet var. Çocuklarımızın sporla uğraşması bizleri sevindiriyor dedi. Belediye Başkanı Ümit Alagöz de kurslara öğrencilerin gösterdiği ilgiden mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Alagöz, Tefenni\'de futbol haricinde farklı spor dallarının eğitiminin verilmesinden mutluyuz. Voleybol, basketbol gibi dallarda da taleplerimiz var. Gençlerimizin sportif aktivitelerde bulunması bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ise Spor salonumuz yeni faaliyete geçti. Burada ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi.