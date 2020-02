(Görüntülü Haber) KHAS'ın Hukuk Kariyer Günleri başladı

İSTANBUL, (DHA) - KADİR Has Üniversitesi (KHAS) Hukuk Fakültesi\'nin bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği Kariyer Günleri Cibali Kampüsü\'nde başladı. Öğrencilerle, hukuk camiasını bir araya getiren etkinlikte öğrencilerin hukukun hangi alanında çalışacaklarına dair yol haritalarını belirlemeleri hedefleniyor. Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri’nde, öğrenciler hukuk büroları, kurum ve kuruluşları, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra avukat, emekli hâkim ve savcılarla bir araya gelerek mesleki bilgi edinip kariyer planı yapma fırsatı buluyor. Hukuk büroları, kurum ve kuruluşları ise öğrenciler ile mülakatlar gerçekleştirip deneyimlerini aktararak yol gösteriyor. \"ETKİNLİKLE ÖĞRENCİLERİN FARKLI ALANLARDA ÇALIŞMALARINI AMAÇLIYORUZ\" Kariyer Günleri hakkında bilgi verip amaçlarını aktaran KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt Katoğlu, şunları söyledi: \"Kariyer Günleri\'ni 20-21 Şubat tarihlerinde yapıyoruz. Bu yıl 4\'üncüsü olacak, bu kapsamda yirmi kadar hukuk bürosu, bunun dışında denetim şirketi temsilcileri, hâkim ve bağımsız idari otoritelerden gelen uzmanlar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği\'nden bir temsilci bu etkinlikte görev yapacak. Hukuk Fakültesi önü çok açık bir fakülte. Hukuk mezunu öğrencilerin de önleri açık, farklı alanlarda çalışma fırsatları var. Biz de öğrencilerin bu farklı alanlarda çalışmalarını amaçladık. Öğrencilerin farklı alanlara yönelebilmeleri için bu alanlarda görev yapan bu isimlerin burada olmasına özen gösterdik. Henüz öğrenciyken bu şirketlerle tanışmalarını önemsediğimiz için etkinliği düzenledik.\" \"KARİYER GÜNLERİ, MEZUN OLUNCA NE YAPARIM SORUSUNU KENDİNE SORAN ÖĞRENCİLERE FARKLI SEÇENEKLER SUNUYOR\" “Mezun olunca ne yaparım?” sorusunu kendine soran öğrencilere farklı seçenekler sunduklarını belirten Prof. Dr. Katoğlu, \"Örneğin, daha önceki yıllarda etkinliğe katılıp bir hukuk bürosuyla tanışma fırsatı bulan öğrencimiz bu etkinlikte o ortaklığın temsilcisi olarak aramızda bulunuyor. Kariyer Günleri ilerisi için iş edinme bakımından önemli\" dedi. \"İLERİDE SİZİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ GÖREBİLİYORSUNUZ\" Hukuk Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisi Kaan Cemil Güneş ise, Kariyer Günleri\'ne katılarak firmaları daha yakından tanımayı amaçladığını söyledi. Güneş, \"Biz öğrencilerin ileride mesleğe dair yapmak istediklerimizi gösteren bir etkinlik. Benim amacım ise buraya gelen firmalarla içli dışlı olup, daha yakından bunu deneyimlemek. Bu tür organizasyonlarda bulunduğunuz zaman ders çalışmanız bile değişiyor. İleride sizi neyin beklediğini görebiliyorsunuz. Ayrıca önce kendinizi tanıyıp daha sonra çalışmak istediğiniz alanı gördükten sonra onun üzerine uzmanlaşabiliyorsunuz\" diye konuştu. \"CEZA AVUKATI OLMAK İSTİYORUM, CV\'Mİ DE HAZIRLADIM BUGÜN VERECEĞİM\" Etkinliğin iş imkânı sağlayıp, insanlarla iletişim kurmalarını kolaylaştırdığını aktaran Hukuk Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisi İrem Tahmaz da, \"Mezun olunca stajımı yaptıktan sonra ceza avukatlığı yapmak istiyorum ama savcılık-hâkimlik sınavına da hazırlanmak gibi hedefim var. CV\'mi bugün vermeyi düşünüyorum. Ceza avukatlığı istediğim için CV\'mi nasıl ilgi çekerim, beni seçerler diye düşünerek doldurdum\" dedi. Kariyer Günleri, 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.