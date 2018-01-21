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(Görüntülü Haber) Kestane Festivali bakanlar Özhaseki ve Bak'ın katılımıyla gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA)- ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen Kestane Festivali, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleşti

21 Ocak 2018 19:24

İSTANBUL, (DHA)- ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen Kestane Festivali, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin katılımıyla gerçekleşti. \'Kestane Zamanı\' sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde konuklara 5 ton kestane dağıtıldı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında Dörtyol Meydanı\'na kurulan16 adet büyük mangalda pişirilen kestaneler ve meydanın farklı noktalarına konumlandırılan 10 adet kestane arabası ile konuklara kestane ikramda bulunuldu. Festivalde, kestaneden yapılan yemekler ile kestane çikolatası ve şekerleme gibi 30 farklı lezzet de vatandaşlara sunuldu.

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