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(Görüntülü Haber) Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

    Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, denetim noktasında 'dur' ihtarına rağmen sürücüsünün kaçtığı otomobilin peşine düşen polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Akay'ı yakaladı

23 Ağustos 2017 18:41

 

 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, denetim noktasında \'dur\' ihtarına rağmen sürücüsünün kaçtığı otomobilin peşine düşen polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Akay\'ı yakaladı. Adliyeye sevk edilen Akay tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Adalet Mahallesi\'nde meydana geldi. Trafik ve asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, kontroller sırasında 34 AAL 332 plakalı şüpheli bir aracın sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü, kontrol noktasından kaçarak uzaklaştı. Peşine düşen polisler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan kontrolde şüphelinin \'nitelikli şekilde kasten öldürme\', \'silahla tehdit\', \'ruhsatsız silah bulundurma\', \'uyuşturucu madde bulundurma\', \'birden fazla kişiyle yağma\', \'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' gibi suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin 600 lira para cezasıyla aranan Emrah Akay olduğunu belirledi.

Emrah Akay\'ın kullandığı araçta arama yapılan aramada bir ruhsatız tabanca, 2 şarjör, 57 mermi ve drone ele geçirdi. 5 aydır arandığı belirtilen yakalanması için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nün özel ekip kurduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Emrah Akay, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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