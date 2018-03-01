(Görüntülü Haber) Kepezaltı-Santral'de daireler sahibini buluyor (1)

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin 1 milyon 300 bin metrekare alanda inşa edilecek 19 bin konutluk Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepezaltı Santral\'de, 253 bin 375 metrekare alanda 3 bin 241 hak sahibine verilecek 5 bin 73 dairenin kura çekimleri 2 Mart\'ta tamamlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin Sur Yapı inşaat firmasıyla birlikte gerçekleştirdiği Kepezaltı Santral Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde 3 bin 241 hak sahibi için 5 bin 73 dairenin kura çekimleri 27 Şubat Salı günü başladı. Kura çekimi, 2 Mart Cuma günü sona eriyor. Cam Piramit\'te devam eden kura çekimlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. 3 BİN 241 HAK SAHİBİNE 5 BİN 73 DAİRE Toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda devam eden ve 19 bin konutla, 11 okul, 3 sağlık ocağı, 3 cami, bir pazar yeri ve 265 bin metrekare peyzaj alanına sahip olacak projenin ilk etabı, 253 bin 375 metrekarede 3 bin 241 hak sahibine teslim edilecek 5 bin 73 daireden oluşuyor. Hak sahiplerinin tapularının bu yıl sonu veya 2019 ocak ayında verilmesi ve hemen ardından anahtar teslimlerinin yapılması hedefleniyor. KURADA ÇEKTİKLERİNE ÇAY İÇMEYE GİDECEK Cam Piramit\'te kura çekimlerine katılan Menderes Türel, burada iki kura çekimi gerçekleştirdi. Kura çekiminde hak sahiplerinden Halil Terzi ve Nasuh Gencer\'in dairelerini belirleyen Menderes Türel, iki vatandaşa da hayırlı olması dileğinde bulunarak, anahtar teslim töreninden sonra bu iki hak sahibinin evine çay içmeye gideceğini söyledi. 30 SENELİK HAYAL GERÇEK OLUYOR Salonda bir konuşma da yapan Menderes Türel, 30 senelik hayalin gerçek olduğunu belirterek, ?Bugün artık uzun bir yolculuğun ardından mutlu sona yaklaştığımızı sizler de görüyorsunuz. Bundan sonraki süreçte kuraların tamamlanmasıyla hangi blokta hangi dairede oturacaksınız bu da netleşmiş oluyor. Zaten bölge ve bloklar belliydi ve SPK onaylı firmayla sınıflandırıldı ve bugün kura çekimleri yapıldı. Kura çekimleri yarın da olmak üzere dört günde tamamlanacak. Sizlere verdiğimiz bir sözü daha tutmanın onurunu, gururunu yaşıyorum\" dedi. 100\'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN VATANDAŞ İLGİLENİYOR Senelerce buradaki vatandaşlara hep tapu ve imar vaat edildiğini ancak bir arpa boyu yol alınamadığını söyleyen Türel, ?Şimdi Allah\'ın izniyle mutlu yuvalarınıza huzurla oturmak üzere inşallah kavuşuyorsunuz. Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri için kura çekme törenindeyiz. Sadece Türkiye\'nin değil 100\'ün üzerinde ülkeden yabancıların da ilgilendiği bir proje. Kepezaltı Santral uçacak demiştik, işte Kepezaltı-Santral\'i uçuracak bir proje olduğu bu kadar ilgiden anlaşılıyor\" dedi. ALTYAPI TAMAMEN BİTTİ Hak sahipleriyle bugüne kadar imzalanan sözleşme sayısının 3 bin 241, yani yüzde 99.26\'sı olduğunu belirten Türel, ?Diğerleri ufak tefek prosedür eksikleri nedeniyle tamamlanamadı. Hak sahipleri için uzunca bir süredir kira yardımları da dağıtılıyor. Bölgede bugüne kadar büyük bir çalışma yapıldı. Yıkım işleri kapsamında 3 bin 417 ev, 1285 baraka, 129 su basman yıkımı gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarında 5 bin 115 metre kanalizasyon yapıldı. 8 bin 77 metre yağmur suyu, 5 bin 982 metre içmesuyu tamamlandı. Altyapı tamamen bitti\" dedi. YEŞİL ALAN YÜZDE 30 ARTTI Projede anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 11 okul, 3 sağlık ocağı, 3 cami, bir pazaryeri, iki muhtarlık olacağı ve 265 bin metrekare peyzaj alanının belediye tarafından yapılacağını anlatan Türel, daha önceki imar planına göre yeşil alanların yüzde 30, sosyal hizmet alanlarının da çok daha fazlasıyla artırıldığını kaydetti. KONUT İNŞAATLARI BAŞLADI Hak sahiplerinin konut inşaatlarının başladığını da belirten Türel, ?İnşaatına başlanılan 6 parselin tüm hafriyat çalışmaları bitti, 93 tane blok var 6 parselde, 67\'sinin temel imalatı başladı, 12 temel imalatı tamamlandı, kat betonları atılıyor. Yani burada inşaatlar süratle yükseliyor. Hak sahipleriyle yapılan sözleşme sonucu mevcuttaki kullanım alanı enkaz bedeli, piyasa değeri, SPK lisanslı değerlendirme firması tarafından analiz edildi ve 5 bin 73 daire katı, metrekaresi, konumu gibi özelliklere göre tümü kura torbasında. Böylelikle artık herkesin hangi dairede oturacağı da belirlenmiş olacak\" dedi. 2019 OCAK\'TA TAPULAR DAĞITILACAK İnşaatların hızla devam ettiğini ve büyük hızla yükseleceğini söyleyen Türel, ?İnşallah hedefimiz daire tapularını da 2019\'ın Ocak ayında sizlere davulla zurnayla dağıtmak. Özlediğiniz tapular daireler belirlendikten sonra inşallah sizlere dağıtılacak. İnşaatları da çok kısa sürede tamamlamak suretiyle tapu töreninden sonra anahtar teslim töreninde hep birlikte bu mutluluğu yaşayacağız. Bizim işimiz gücümüz millet ve sizin için çalışıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz\" diye konuştu.