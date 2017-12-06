(Görüntülü Haber) Kent içi trafiğe tek yön formülü

ADANA, (DHA) ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çarşı merkezindeki caddeler ve baraj seddesi yolunun tek yön yapılması ile ana arterlerdeki kavşak sayısının azaltılmasını tartışmaya açtı. Ulaşım Daire Başkanlığı yöneticileri ilk etapta toplu taşıma esnafı temsilcileriyle toplantı yapıp, modelleri paylaştı. Özel halk otobüsü ve dolmuş kooperatifleri temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen Büyükşehir bürokratları, toplu taşıma esnafı, güzergahlardaki işyeri sahipleri ve vatandaşların düşüncelerini harmanlayıp, en doğru çözümü hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. TOPLU TAŞIMA ESNAFI BİLGİLENDİRİLDİ Ulaşım Daire Başkanlığı\'nda düzenlenen toplantıda Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ve Adana Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, özel halk otobüsleri ve dolmuş kooperatiflerinin başkanlarını bilgilendiren Ulaşım Daire Başkanı Dr. Murat Kütükçü, Başkan Hüseyin Sözlü\'nün kentin geleceğine yön verecek projeleri arasında ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiğini vurguladı. Ulaşım Ana Planı\'nı hazırlarken, trafiği rahatlatan hamlelere yenilerini eklemek için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydeden Kütükçü, özellikle çarşı merkezi ve Adana Şehir Hastanesi\'ne erişimi rahatlatma konusunda yoğunlaştıklarını ifade etti. ÇARŞIDA TEK YÖN NASIL OLSUN Toplantıda kentin çekirdeğini oluşturan Küçüksaat ve 5 Ocak Meydanı bölgesinde sıkışıklığı ortadan kaldıracak tek yön trafik akışıyla ilgili alternatif planlamalar paylaşıldı. Ali Münif Yeğenağa, Kızılay, Abidinpaşa, İnönü caddelerinin hangi istikamette tek yön yapılması ile Çakmak Caddesi\'nin yayalaştırılması için 3 taslak planı açıklayan Ulaşım Daire Başkanı, hangisinin tercih edileceğine birlikte karar vermekten yana olduklarını dile getirdi. Toplu taşıma esnafının önerilerine açık olduklarını duyuran Kütükçü, farklı önerilerin taslak planlara eklenebileceğini söyledi. BARAJ SEDDESİ YOLU DA TEK YÖN OLUYOR Gündeme getirilen bir başka güzergah, üniversite kampusları ve Adana Şehir Hastanesi\'ne ulaşım sağlayan baraj seddesi yolu oldu. Sabah ve akşam saatlerinde kuyrukların oluştuğu güzergahın kampuslar ve hastane istikametinde tek yön yapılması görüşü ağırlık kazandı. Toplu taşıma araçlarının dönüşü ise Mithat Özsan Bulvarı\'nı takiben otoyola giriş, Beyazevler çıkışını kullanarak, Özdemir Sabancı Bulvarı\'ndan mevcut hattan devam şeklinde benimsendi. Özel araçların ise otoyoldan diledikleri çıkışı kullanabilecekleri ifade edildi. Baraj seddesi yolundaki tek yön uygulamasının Devlet Bahçeli Köprüsü\'nün trafiğe açılmasıyla doğal olarak sona ereceği kaydedildi. KAVŞAK SAYISI AZALACAK, AKILLI DÖNÜŞLER GELECEK Trafik akışını hızlandıracak diğer girişim, kavşak sayılarının azaltılmasına yönelik ortaya çıktı. Ulaşım Daire Başkanı, kentin ana arterlerinde 138 adet kavşak bulunduğunu, bu bağlantıların trafik akışını olumsuz etkilediğini belirtip, kavşakları azaltmaya yönelik çalışma yaptıklarını toplu taşıma esnafıyla paylaştı. 106 kavşakta farklı senaryoları ele aldıklarını aktaran Ulaşım Daire Başkanı, hangi kavşağın kaldırılmasının yararlı olacağı, nerelere akıllı dönüşler yapılacağına ilişkin, ilerleyen günlerde görüş alışverişine devam edeceklerini bildirdi. ESOB Başkanı Nihat Sözütek ile özel halk otobüsü ve dolmuş kooperatifleri başkanları, trafik akışının hızlandırılmasına yönelik hazırlanan taslak planlarla ilgili fikirlerini dile getirdi. Esnaf temsilcileri, çarşı merkezdeki sıkışıklığa çare olacak çözüme en çok kendilerinin sevineceğini vurgulayıp, tek yön yapılacak hatlara Debboy ve Seyhan Caddelerinin eklenmesini, Büyüksaat yönünde de toplu taşıma araçların geçişinin sağlanmasını istedi. Esnaf temsilcilerinin önerilerini not alan Büyükşehir bürokratları ise taleplere göre ilave taslak planlar hazırlayacaklarını, güzergahlardaki işyeri sahiplerinin ve vatandaşların fikirlerini de alarak, Adana halkının memnun olacağı iyileştirmelere son şeklini vereceklerini sözlerine ekledi.