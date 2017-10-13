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(Görüntülü Haber) Kendisini kalorifer borusuna astı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 56 yaşındaki Metin Bakırcıoğlu, kendisini evinin odasındaki kalorifer borusuna asarak, yaşamına son verdi

13 Ekim 2017 20:17

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 56 yaşındaki Metin Bakırcıoğlu, kendisini evinin odasındaki kalorifer borusuna asarak, yaşamına son verdi. Olay, saat 12.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi\'nde bulunan 14\'üncü Sokak\'taki Ümit Apartmanı\'nın 3\'üncü katında yaşandı. Suudi Arabistan\'da iş makinesi operatörü olarak çalışan, 1 ay önce memleketine dönen evli ve 3 çocuk babası Bakırcıoğlu, iddiaya göre, aile sorunları nedeniyle bunalıma girdi. Sabah saatlerinde, liseye giden 2 çocuğunu okula gönderen Bakırcıoğlu, çamaşır ipiyle kendisini oda kapısının üzerinden geçen kalorifer borusuna astı. Bir süre sonra odaya giren eşi Hülya Bakırcıoğlu, kocasını kalorifer borusuna asılı şekilde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde Bakırcıoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Bakırcıoğlu\'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Cenazenin evden çıkarılması sırasında yakınları feryat ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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