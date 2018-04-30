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(Görüntülü Haber) Kendi döşedikleri tesisatları çalarken yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, çalıştıkları inşaat halindeki binaya 3 gün önce döşedikleri elektrik ve su tesisatlarını çalarken yakalanan 2 işçi adliyeye sevk edildi

30 Nisan 2018 19:37

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, çalıştıkları inşaat halindeki binaya 3 gün önce döşedikleri elektrik ve su tesisatlarını çalarken yakalanan 2 işçi adliyeye sevk edildi. Aktaş Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı bir binadan dün akşam saatlerinde hırsızlık yapıldığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakalandı. Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenilen E.G. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları tesisatları 3 gün önce kendilerinin döşedikleri öğrenildi.

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