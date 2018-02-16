(Görüntülü Haber) Kemer'de uyuşturucu operasyonu

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) KEMER İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri \'torbac\'ı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan baskında, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Mete B., Ercan D., Ali Osman H., Serkan A., Selman A., Mesut K., Cem B., Cebrail Y. ve Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 50 adet ecstacy, 10 gram eroin ve 190 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.