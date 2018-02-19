(Görüntülü Haber) Kemer'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protesto edildi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde aralarında yabancı gelinlerin de bulunduğu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grup, çocuk istismarı ve kadına şiddeti protesto etti. Kemer\'de \'Çocuğa şiddet ve tecavüze hayır\' konulu protesto gösterisi düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kadın, erkek ve çocuklar, \'Bedenime dokunma\', \'Çocuk istismarına hayır\', \'Kadına şiddete hayır\' yazılı dövizler taşıdı. Belediye Başkanı Mustafa Gül, Başkan Yardımcısı Ahmet Can, sivil toplum örgütü temsilcileri ve belediye birim müdürlerinin yanı sıra Türklerle evli olan ve ilçede yaşayan Rus asıllı Elvira Çoruhlu, Svetlana Özcan ve Venera Tazegül de çocuklarıyla protestoya katıldı. Grup adına açıklama yapan Neşe Gül, çocuk istismarına karşı olduğunu belirterek, meydana destek için gelenlere teşekkür etti. Eskiden gece yarılarına kadar çocukların sokakta oynadığını, artık hiçbir çocuğun dışarıya çıkamayacak duruma geldiğini kaydeden Neşe Gül, yaşanan çocuk istismarlarını ve kadına şiddet olaylarını okudukça ve duydukça herkesin öfkelendiğini vurguladı. Gül, \"Çocuklarımız komşusuna su içmeye gidiyor, öldürülüyor. Markete gidiyor, tecavüze uğrayıp öldürülüyor. Okulda öğretmeni tecavüz ediyor. Kreşte tecavüz ediliyor. Yurtlarda, Kuran kurslarında tecavüz ediliyor. Hatta öz babası tarafından tecavüze uğruyor. Artık kimseye güvenemez olduk\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve siyasi partilere seslenen Neşe Gül, \"Çocuklarımızı dövsek de, kızsak da, işkence de etsek yine de bize sarılıyor. Sığınacakları tek yer biziz. Çocuklarımıza rahat nefes aldıracak, caydırıcı kanunlar çıkartarak bu gidişata son verin. Çocuk istismarının ve tecavüzünün iyi hali ve hafifletici sebebi söz konusu olamaz. Çocuk istismarı bir çocuğun başlamadan bitirilen yaşamıdır, ölümüdür ve cinayetidir. Gerek kimyasal hadım gerekse müebbet gibi caydırıcı cezaların uygulanmasını bekliyoruz\" diye konuştu. Rus asıllı Venera Tazegül, çocuklarının Türk vatandaşı olduğunu, yaşanan olayları doğru bulmadıklarını söyledi. Elvira Çoruhlu da çocuklarının başkası tarafından incitilmesine karşı olduğunu, yaşanan olaylar karşısında üzgün olduğunu kaydetti. Meydanda toplanan kalabalık \'Çocuk istismarına hayır\' ve \'Kadına şiddete hayır\' sloganları attı.