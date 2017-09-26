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(Görüntülü Haber) Kemalpaşa’da 17 kilo esrar ele geçirildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa İlçesi’nde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

26 Eylül 2017 15:52

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa İlçesi’nde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 17 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa’nın Hürriyet Mahallesi’nde bir kişinin evinin bahçesinde hintkeneviri yetiştirip uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese, iki narkotik köpeğinden de yararlanılarak yapılan baskında kurutulmaya bırakılmış 17 kilo kubar esrar ile 15 kök hintkeneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili H.A. gözaltına alındı. H.A., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

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