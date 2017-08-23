(Görüntülü Haber) Kazları için arpa çalan anne- kız kamerada

KARS, (DHA) - KARS’ta yemi biten kazlarına yedirmek için öğrenci yurduna ait depodan el arabasıyla 2 çuval arpa çalan anne ile kızı, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay Halitpaşa Mahallesine bağlı İnce Sokak\'ta meydana geldi. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Zekiye Hatun Orta Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu\'na ait depodan 2 çuval arpa çalındığı ihbarı yapıldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlık olayını aydınlattı. Kamera görüntülerine göre, 22 Ağustos günü saat 05.30\'da anne C.Ç. ile kızı A.Ç. el arabasına yükledikleri tahılı evlerine götürdü. Olayın ardından yakalanan C.Ç., kapısı açık olan depoya girdiklerini ve burada bulunan iki çuval arpayı arabaya yükleyerek götürdüklerini itiraf etti. C.Ç., sahipsiz olduğunu sandığı iki çuval arpayı kazlarına yem olarak vermek için aldığını belirtti. C.Ç. ve kızı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.