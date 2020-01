(Görüntülü Haber) Kazada yaralanan polis şehit oldu (2)

ŞEHİT EŞİNİN EN ACI ÖĞRETMENLER GÜNÜ Göreve giderken, kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp şehit olan polis memuru Arda Can için, Sabancı Merkez Camii\'de tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve askeri yetkililer ve çok sayıda kişi ve şehidin ailesi katıldı. Törende, şehidin rehberlik öğretmeni eşi Derya Can güçlükle ayakta durabildi. Derya Can\'ı görevli memurlar teselli etti. Tören boyunca gözyaşı döken Derya Can, cenaze namazının ardından, şehit eşinin tabutunun arkasından bir süre yürüdü. Şehidin 10 aylık oğlu ise cenaze törenine getirilmedi. Törende şehidin annesi Dilek, babası Serdar Can da gözyaşlarını boğuldu. Şehit Arda Can\'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından götürüldüğü Kozan ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.