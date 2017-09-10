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(Görüntülü Haber) Kazada otomobilden fırlayan 4 aylık bebek öldü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aracın arka camından fırlayan 4 aylık bebek öldü, 9 kişi yaralandı

10 Eylül 2017 19:32

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aracın arka camından fırlayan 4 aylık bebek öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza bu sabah, Cumhuriyet Caddesi Kavşağında meydana geldi. Ahmet Gezici yönetimindeki 36 AF 002 plakalı otomobil ile kavşaktan geçtiği sırada Mehmet Çelebi yönetimindeki 36 FP 125 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mehmet Çelebi\'nin kullandığı otomobilin arka koltuğundaki bebek pusetindeki 4 aylık Arasta Çelebi araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazada sürücüler ile birlikte Arasta Çelebi, Fadile Çelebi, Arasta Çelebi, Asi Nehir Artuk, Perinaz Artuk, Mehmet Gezici, Alihan Gezici ve Alican Korkmaz yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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