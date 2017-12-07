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(Görüntülü Haber) Kazada ölen kaçaklardan 9'u toprağa verildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişiden Irak uyruklu 9'unun cenazeleri Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi

07 Aralık 2017 01:03

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişiden Irak uyruklu 9\'unun cenazeleri Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Geçen 3 Aralık\'ta Altınözü ilçesinde minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada, 6\'sı çocuk, 11 kişi öldü. Ölenlerden minibüs sürücüsünün Türk, 9\'unun Irak, birinin ise Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Minibüs sürücüsü Mehmet Yiğit\'in cenazesi, 2 gün önce Hatay\'da toprağa verildi.

Bugün cenaze araçları ile Reyhanlı ilçesindeki Hatay Büyükşehir Mezarlık kompleksine getirilen 6\'sı çocuk 9 Iraklı, kılınan cenaze namazlarının ardından göçmenlerin gömüldüğü bölümde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Suriyelinin cenazesi ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nin morgunda bulunuyor.

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